Курганец вошел в Совет при Министерстве науки РФ

Студент КГУ будет представлять УрФО в Совете обучающихся при Министерстве науки РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студент Курганского государственного университета Денис Осинцев будет представлять УрФО в Совете обучающихся при Министерстве науки и высшего образования России. Об этом сообщается на сайте вуза.

«В Совете обучающихся при Министерстве науки и высшего образования России определили ответственных за работу в каждом федеральном округе. Они составили Президиум Совета. Представителем УрФО стал магистрант Курганского государственного университета Денис Осинцев. В Минобрнауки России поблагодарили руководство КГУ за поддержку студентов, развивающих молодежное и студенческое самоуправление», — говорится в сообщении. Заседание Президиума Совета состоится в рамках форума студенческого самоуправления в начале сентября. Мероприятие пройдет в Ростове-на-Дону.

Совет обучающихся при Минобрнауки РФ был создан в конце прошлого года. В его состав вошло по одному студенту-представителю от каждого субъекта страны. Данный Совет занимается вопросами молодежной политики, повышения эффективности образования, а также следит за качеством образовательных услуг и помогает в организации студенческого самоуправления в вузах.

Ранее URA.RU писало, что курганский студент получил миллион от государства на стартап. Павел Менщиков победил в конкурсе Минобрнауки РФ с проектом по разработке прототипа инновационной трубопроводной арматуры.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

Денис Осинцев будет представлять УрФО в Совете обучающихся при Министерстве науки РФ Фото: пресс-служба КГУ