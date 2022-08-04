Медикам из ЯНАО, работавшим с COVID-пациентами, оплатят отпуска

Власти ЯНАО выделяют субсидию медорганизациям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медучреждениям в ЯНАО выделят деньги на оплату отпусков для медиков, которые раньше получали надбавки за работу с пациентами, больными коронавирусом. Соответствующий проект документа размещен на сайте правительства региона.

«Медицинским организациям округа предоставляются субсидии на оплату отпусков медицинским работникам, которые ранее получали стимулирующие выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Субсидии предусмотрены на один год с момента завершения стимулирующих выплат», — говорится в сообщении.

В проекте постановления отмечается, что оно распространяется «на отношения, возникшие с 11 июля 2022 года». Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее сообщалось, что на Ямале ожидается новая вспышка коронавируса. Специалисты говорят, что она начнется в конце августа.