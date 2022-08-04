04 августа 2022
03 августа 2022

Медикам из ЯНАО, работавшим с COVID-пациентами, оплатят отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Власти ЯНАО выделяют субсидию медорганизациям Фото:

Медучреждениям в ЯНАО выделят деньги на оплату отпусков для медиков, которые раньше получали надбавки за работу с пациентами, больными коронавирусом. Соответствующий проект документа размещен на сайте правительства региона.

«Медицинским организациям округа предоставляются субсидии на оплату отпусков медицинским работникам, которые ранее получали стимулирующие выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Субсидии предусмотрены на один год с момента завершения стимулирующих выплат», — говорится в сообщении.

В проекте постановления отмечается, что оно распространяется «на отношения, возникшие с 11 июля 2022 года». Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее сообщалось, что на Ямале ожидается новая вспышка коронавируса. Специалисты говорят, что она начнется в конце августа.

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Медучреждениям в ЯНАО выделят деньги на оплату отпусков для медиков, которые раньше получали надбавки за работу с пациентами, больными коронавирусом. Соответствующий проект документа размещен на сайте правительства региона. «Медицинским организациям округа предоставляются субсидии на оплату отпусков медицинским работникам, которые ранее получали стимулирующие выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Субсидии предусмотрены на один год с момента завершения стимулирующих выплат», — говорится в сообщении. В проекте постановления отмечается, что оно распространяется «на отношения, возникшие с 11 июля 2022 года». Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее сообщалось, что на Ямале ожидается новая вспышка коронавируса. Специалисты говорят, что она начнется в конце августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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