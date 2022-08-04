Главе ЯНАО пожаловались на комнату матери и ребенка в аэропорту

05 августа 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Девушка просит обратить внимание на комнату матери и ребенка в аэропорту Салехарда Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Жители Салехарда жалуются на неудобства в комнате матери и ребенка, находящейся в аэропорту. Об этом девушка написала в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте». «Хотелось бы чтобы губернатор и начальник аэропорта города Салехард обратили внимание на комнату матери и ребенка. В самом богатом округе нет денег на хороший пеленальный стол? На нормальный плед на кроватки? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать! Исправьте, пожалуйста, ситуацию. Не очень было комфортно переодевать ребенка на доске», — написала девушка анонимное обращение в группе «Подслушано в Салехарде». Агентство обратилось за комментарием в аэропорт города Салехард. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы.

Жители Салехарда жалуются на неудобства в комнате матери и ребенка, находящейся в аэропорту. Об этом девушка написала в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте». «Хотелось бы чтобы губернатор и начальник аэропорта города Салехард обратили внимание на комнату матери и ребенка. В самом богатом округе нет денег на хороший пеленальный стол? На нормальный плед на кроватки? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать! Исправьте, пожалуйста, ситуацию. Не очень было комфортно переодевать ребенка на доске», — написала девушка анонимное обращение в группе «Подслушано в Салехарде». Агентство обратилось за комментарием в аэропорт города Салехард. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы.