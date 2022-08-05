Автор видео назвал гонки стритрейсингом по-уренгойски (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) два автомобиля устроили гонки на одной из центральных улиц города. Об этом URA.RU сообщил адвокат Евгений Гудимов.

«Полтора часа — стритрейсинг по-уренгойски. Центральная улица города», — сообщил автор видео.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО и администрацию Нового Уренгоя направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что водитель, из-за которого подросток скончался после ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», молодой человек также подрабатывал таксистом.