Автор видео назвал гонки стритрейсингом по-уренгойски (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) два автомобиля устроили гонки на одной из центральных улиц города. Об этом URA.RU сообщил адвокат Евгений Гудимов.
«Полтора часа — стритрейсинг по-уренгойски. Центральная улица города», — сообщил автор видео.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО и администрацию Нового Уренгоя направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что водитель, из-за которого подросток скончался после ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», молодой человек также подрабатывал таксистом.
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