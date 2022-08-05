05 августа 2022
04 августа 2022

Жителей Нового Уренгоя возмутили гонщики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы ночного Челябинска, авто, проспект ленина, дождь
Автор видео назвал гонки стритрейсингом по-уренгойски (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) два автомобиля устроили гонки на одной из центральных улиц города. Об этом URA.RU сообщил адвокат Евгений Гудимов.

«Полтора часа — стритрейсинг по-уренгойски. Центральная улица города», — сообщил автор видео.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО и администрацию Нового Уренгоя направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что водитель, из-за которого подросток скончался после ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», молодой человек также подрабатывал таксистом.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) два автомобиля устроили гонки на одной из центральных улиц города. Об этом URA.RU сообщил адвокат Евгений Гудимов. «Полтора часа — стритрейсинг по-уренгойски. Центральная улица города», — сообщил автор видео. В пресс-службу УМВД по ЯНАО и администрацию Нового Уренгоя направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что водитель, из-за которого подросток скончался после ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», молодой человек также подрабатывал таксистом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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