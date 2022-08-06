Стоимость кота 300 тысяч рублей
В Тюмени выставили на продажу кота за 300 тысяч рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Как сообщает продавец, кот знает два языка.
«Продаю кота, знает два языка. Паспорт и прививки имеются. Порода: сибирская. Цена — 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Продавец оценивал животное в 100 тысяч рублей.
В Тюмени продают кота за 300 тысяч рублей
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