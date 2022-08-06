Стоимость кота 300 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени выставили на продажу кота за 300 тысяч рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Как сообщает продавец, кот знает два языка.

«Продаю кота, знает два языка. Паспорт и прививки имеются. Порода: сибирская. Цена — 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Продавец оценивал животное в 100 тысяч рублей.