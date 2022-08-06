06 августа 2022
05 августа 2022

В Тюмени за 300 тысяч рублей продают кота, знающего два языка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Стоимость кота 300 тысяч рублей Фото:

В Тюмени выставили на продажу кота за 300 тысяч рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Как сообщает продавец, кот знает два языка.

«Продаю кота, знает два языка. Паспорт и прививки имеются. Порода: сибирская. Цена — 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Продавец оценивал животное в 100 тысяч рублей.

В Тюмени продают кота за 300 тысяч рублей

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В Тюмени выставили на продажу кота за 300 тысяч рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Как сообщает продавец, кот знает два языка. «Продаю кота, знает два языка. Паспорт и прививки имеются. Порода: сибирская. Цена — 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Продавец оценивал животное в 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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