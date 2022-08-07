Тюменцев со всемирным праздником поздравил кот-пожарный

Кот поздравил тюменцев на своей официальной странице Фото: страница кота Семена во «ВКонтакте»

Тюменский «Кот-пожарный» Семен поздравил всех со Всемирным днем кошек. Поздравление от его имени было опубликовано на официальной странице «Семен Кот-Пожарный» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мур мяу, друзья! Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек, с чем я вас и поздравляю», — говорится в посте на странице кота.

Данный праздник был создан по инициативе фонда, который занимается защитой животных. Причиной создания праздника являлось привлечение общественности к проблеме бездомных котов. Кот по кличке Семен также поздравил своих товарищей: кота по кличке Мостик, который рассказывает о жизни в Крыму и кота по кличке Заяц Рыжиков. «Поздравляю всех моих пушистых, хвостато-полосатых и не только, друзей (Кот Мостик, Заяц Рыжиков) с нашим праздником», — добавил в заключение тюменский кот-пожарный.

Ранее URA.RU писало о том, что у тюменского кота-пожарного появилась собственная страница в социальных сетях. Сотрудники МЧС считают кота по кличке Семен своим коллегой.