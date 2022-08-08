Власти рассказали, в каком районе Тюмени снесут дома. Схема

09 августа 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Рядом с центром Тюмени снесут несколько домов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Участок в районе улиц Дамбовская-Мельникайте, вблизи центра Тюмени, попадет под реновацию. Соответствующая информация приводится в постановлении главы города Руслана Кухарука. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га. Предельный срок реализации — 5 лет», — говорится в постановлении. Сносу подлежат 60 жилых домов и 18 объектов нежилого назначения. На участке появятся новые дома высотой от восьми до 25 этажей, парковки, а также разрешено строительство зданий медицинского, спортивного и образовательного назначения. Границы территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, подлежащей комплексному развитию

Участок в районе улиц Дамбовская-Мельникайте, вблизи центра Тюмени, попадет под реновацию. Соответствующая информация приводится в постановлении главы города Руслана Кухарука. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га. Предельный срок реализации — 5 лет», — говорится в постановлении. Сносу подлежат 60 жилых домов и 18 объектов нежилого назначения. На участке появятся новые дома высотой от восьми до 25 этажей, парковки, а также разрешено строительство зданий медицинского, спортивного и образовательного назначения.