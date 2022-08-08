Рядом с центром Тюмени снесут несколько домов
Участок в районе улиц Дамбовская-Мельникайте, вблизи центра Тюмени, попадет под реновацию. Соответствующая информация приводится в постановлении главы города Руслана Кухарука.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га. Предельный срок реализации — 5 лет», — говорится в постановлении.
Сносу подлежат 60 жилых домов и 18 объектов нежилого назначения. На участке появятся новые дома высотой от восьми до 25 этажей, парковки, а также разрешено строительство зданий медицинского, спортивного и образовательного назначения.
Границы территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, подлежащей комплексному развитию
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