08 августа 2022

Власти рассказали, в каком районе Тюмени снесут дома. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом № 21 по улице Орловская. Тюмень, аварийный дом, ветхое жилье, улица орловская 21
Рядом с центром Тюмени снесут несколько домов Фото:

Участок в районе улиц Дамбовская-Мельникайте, вблизи центра Тюмени, попадет под реновацию. Соответствующая информация приводится в постановлении главы города Руслана Кухарука.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га. Предельный срок реализации — 5 лет», — говорится в постановлении.

Сносу подлежат 60 жилых домов и 18 объектов нежилого назначения. На участке появятся новые дома высотой от восьми до 25 этажей, парковки, а также разрешено строительство зданий медицинского, спортивного и образовательного назначения.

Границы территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, подлежащей комплексному развитию

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Участок в районе улиц Дамбовская-Мельникайте, вблизи центра Тюмени, попадет под реновацию. Соответствующая информация приводится в постановлении главы города Руслана Кухарука. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га. Предельный срок реализации — 5 лет», — говорится в постановлении. Сносу подлежат 60 жилых домов и 18 объектов нежилого назначения. На участке появятся новые дома высотой от восьми до 25 этажей, парковки, а также разрешено строительство зданий медицинского, спортивного и образовательного назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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