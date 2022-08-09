Власти ЯНАО объяснили сокращение выплат медработникам

10 августа 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Медработникам сократили коронавирусные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Медицинским работникам ЯНАО сократили выплаты в связи со снижением нагрузки на сферу здравоохранения и нормализацией коронавирусной обстановки. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В связи со стабилизацией ситуации с распространением covid-19 в России с 15 июля 2022 года приостановлены стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом», — прокомментировали в пресс-службе правительства. При этом, отдельным категориям медработников выплаты будут сохранены в размере 25% от оклада. К ним относятся участковый терапевт и педиатр, врач-инфекционист и медперсонал, работающий с данными врачами. Финансирование осуществляется за счет средств ОМС. Ранее URA.RU сообщало, что медработникам, работающим с коронавирусными пациентами в ЯНАО, оплатят отпуска. Субсидию выделяют на один год.

Медицинским работникам ЯНАО сократили выплаты в связи со снижением нагрузки на сферу здравоохранения и нормализацией коронавирусной обстановки. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В связи со стабилизацией ситуации с распространением covid-19 в России с 15 июля 2022 года приостановлены стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом», — прокомментировали в пресс-службе правительства. При этом, отдельным категориям медработников выплаты будут сохранены в размере 25% от оклада. К ним относятся участковый терапевт и педиатр, врач-инфекционист и медперсонал, работающий с данными врачами. Финансирование осуществляется за счет средств ОМС. Ранее URA.RU сообщало, что медработникам, работающим с коронавирусными пациентами в ЯНАО, оплатят отпуска. Субсидию выделяют на один год.