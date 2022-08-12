Тюменцы потребовали запретить прокат электробайков в парках

По мнению тюменцев, электробайки могут спровоцировать аварийные ситуации на дорожках в парках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени обратились к администрации города с просьбой запретить прокат на электробайках в парках и скверах. По словам тюменцев, подобный транспорт опасен и может спровоцировать аварийные ситуации. Об этом жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прошу Вас обратить внимания на парки и скверы, где выдают в прокат и катаются по дорожкам велосипедным электробайки. С виду как мотоцикл. Гуляла с детьми в парке, летят дети на них по пешеходной дорожке, объезжая велосипедистов, сигналят дети, которые на велосипедах теряются, съезжая в траву. Идем дальше. Уже более взрослые тоже едут очень быстро. Это очень страшно гулять, где ездят такой транспорт. Так как если на таком байке сбить человека, а тем более ребенка — это будет ужас», — написала тюменка в группе «ЧС Тюмень».

Жительницу поддержали и другие пользователи. По мнению тюменцев, прокат на подобном виде транспорта необходимо регулировать на законодательном уровне. «Поддерживаю! Гуляю с семьей, с коляской, чувствуешь себя неспокойно, когда ездит вокруг различный транспорт, да еще по пешеходным дорожкам», — прокомментировал Глеб Андреев. «Этот вопрос надо отрегулировать на законодательном уровне: права на данный вид транспорта, экзамен на управление и т. д.», — заметила Марина Лукина.

Агентство URA.RU направило запрос в городскую администрацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ограничили скорость электросамокатов до 15 км/ч в некоторых районах. Также городские власти запретили пользоваться подобным видом транспорта в городских скверах и на мосту Влюбленных.