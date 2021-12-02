В Тюмени ограничили скорость электросамокатов

Скорость электрических самокатов в некоторых районах Тюмени ограничили до 15 км/час. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года.
«С учетом успешной практики других городов определены „медленные зоны“, в которых скорость движения электросамокатов не должна превышать скорости пешеходного потока. Так, в местах массового скопления людей (парках, скверах, на набережной, бульварах и площадях), в жилой зоне, подземных и надземных пешеходных переходах, на мостах и путепроводах установлена максимальная скорость — не более 15 км/ч», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, власти запретили эксплуатацию прокатных электросамокатов на территориях общего пользования. «К ним относятся памятники истории и культуры, пешеходные зоны, обозначенные соответствующими знаками, места массового скопления людей, где нет велосипедных дорожек или тротуаров шириной более 1,5 метра», — говорится в распоряжении.
Ранее URA.RU писало, что на пользователей электросамокатов массово жаловались тюменцы. Инициативная группа даже собиралась писать обращение к губернатору Александру Моору с просьбой запретить это средство передвижения.
Скорость электрических самокатов в некоторых районах Тюмени ограничили до 15 км/час. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. «С учетом успешной практики других городов определены „медленные зоны“, в которых скорость движения электросамокатов не должна превышать скорости пешеходного потока. Так, в местах массового скопления людей (парках, скверах, на набережной, бульварах и площадях), в жилой зоне, подземных и надземных пешеходных переходах, на мостах и путепроводах установлена максимальная скорость — не более 15 км/ч», — пояснили в пресс-службе мэрии. Кроме того, власти запретили эксплуатацию прокатных электросамокатов на территориях общего пользования. «К ним относятся памятники истории и культуры, пешеходные зоны, обозначенные соответствующими знаками, места массового скопления людей, где нет велосипедных дорожек или тротуаров шириной более 1,5 метра», — говорится в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что на пользователей электросамокатов массово жаловались тюменцы. Инициативная группа даже собиралась писать обращение к губернатору Александру Моору с просьбой запретить это средство передвижения.