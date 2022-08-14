14 августа 2022

В тюменских многоэтажках начали ломаться американские лифты

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
Жители неоднократно жаловались и оставляли заявки в диспетчерскую Фото:

Жители одного из домов ЖК «Звездный» регулярно жалуются на перебои в работе лифтов. Свои комментарии они оставляют в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber. В подъездах установлены лифты фирмы Otis — американской компании, которая в июле этого года продала свой бизнес в России холдингу S8 Capital.

«Маленький лифт снова застрял. Вызвала к себе [на этаж], он приехал и не открылся. Был треск большой», — пишет Анастасия Тренихина. «Дети в лифте застряли в третьем подъезде. С диспетчером связались, и потом сами двери открылись. Пассажирский лифт в третьем подъезде постоянно моросит», — пишет Артем.

Сообщения о неисправности лифта стали поступать еще в июле этого года. «Сейчас застряла в маленьком лифте в третьем подъезде. Меня с 8 этажа резко понесло вниз. Потом лифт сам начал ехать на другой этаж. Когда он вниз полетел, кнопки нельзя было нажимать», — пишет Анастасия Тренихина. «Я в первом подъезде так летела вниз, еще и ребенок со мной был. Оставила заявку, заявку закрыли, ничего не сказав. Ремонта лифтовой кабины не было», — пишет Татьяна Марченко.

URA.RU отправило запрос в управляющую компанию «Моя страна». На момент публикации ответ не был получен.

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Жители одного из домов ЖК «Звездный» регулярно жалуются на перебои в работе лифтов. Свои комментарии они оставляют в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber. В подъездах установлены лифты фирмы Otis — американской компании, которая в июле этого года продала свой бизнес в России холдингу S8 Capital. «Маленький лифт снова застрял. Вызвала к себе [на этаж], он приехал и не открылся. Был треск большой», — пишет Анастасия Тренихина. «Дети в лифте застряли в третьем подъезде. С диспетчером связались, и потом сами двери открылись. Пассажирский лифт в третьем подъезде постоянно моросит», — пишет Артем. Сообщения о неисправности лифта стали поступать еще в июле этого года. «Сейчас застряла в маленьком лифте в третьем подъезде. Меня с 8 этажа резко понесло вниз. Потом лифт сам начал ехать на другой этаж. Когда он вниз полетел, кнопки нельзя было нажимать», — пишет Анастасия Тренихина. «Я в первом подъезде так летела вниз, еще и ребенок со мной был. Оставила заявку, заявку закрыли, ничего не сказав. Ремонта лифтовой кабины не было», — пишет Татьяна Марченко. URA.RU отправило запрос в управляющую компанию «Моя страна». На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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