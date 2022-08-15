Из-за череды аварий на тюменских дорогах возникли мегапробки

16 августа 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Одна авария произошла на улице Мельникайте, другая — на окружной дороге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за столкновения двух автомобилей на улице Мельникайте в Тюмени возник крупный дорожный затор. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев. Также большая пробка появилась после ДТП на окружной дороге. «Дорогу не поделили водители „Шевроле“ и „Киа“. Из-за этого две полосы движения на улице Мельникайте, если ехать со стороны „Леруа Мерлен“ в сторону центра, оказались фактически парализованы. Там очень серьезная пробка», — сообщил тюменец в разговоре с агентством. По данным сервиса «Яндекс. Карты», высокая плотность дорожного движения наблюдается на участке дороги от проезда 9 мая до ул. 30 лет Победы. В пресс-службе областного ГИБДД агентству сообщили, что участники ДТП не вызывали сотрудников Госавтоинспекции. «Сообщения об этом ДТП к нам не поступали. Скорее всего, там обошлось без пострадавших. Дорожный затор сейчас наблюдается в районе окружной дороги. Там водитель автомобиля „Мерседес“ не соблюдала дистанцию и допустила столкновение с грузовым автомобилем, у нее травма лица. От Червишевского до Московского тракта — большая пробка», — сообщили URA.RU в областной Госавтоинспекции. Автомобили столкнулись на улице Мельникайте 2ГИС

Из-за столкновения двух автомобилей на улице Мельникайте в Тюмени возник крупный дорожный затор. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев. Также большая пробка появилась после ДТП на окружной дороге. «Дорогу не поделили водители „Шевроле“ и „Киа“. Из-за этого две полосы движения на улице Мельникайте, если ехать со стороны „Леруа Мерлен“ в сторону центра, оказались фактически парализованы. Там очень серьезная пробка», — сообщил тюменец в разговоре с агентством. По данным сервиса «Яндекс. Карты», высокая плотность дорожного движения наблюдается на участке дороги от проезда 9 мая до ул. 30 лет Победы. В пресс-службе областного ГИБДД агентству сообщили, что участники ДТП не вызывали сотрудников Госавтоинспекции. «Сообщения об этом ДТП к нам не поступали. Скорее всего, там обошлось без пострадавших. Дорожный затор сейчас наблюдается в районе окружной дороги. Там водитель автомобиля „Мерседес“ не соблюдала дистанцию и допустила столкновение с грузовым автомобилем, у нее травма лица. От Червишевского до Московского тракта — большая пробка», — сообщили URA.RU в областной Госавтоинспекции.