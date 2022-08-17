Володин: США не смогли выключить Россию из мировой экономики

Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции не нанесли стране вреда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Развитие глобальной экономики без участия в этих процессах России невозможно, а Америка и Евросоюз, введя антироссийские санкции, лишь навредили сами себе. Такое мнение высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год — падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В отношении США и ЕС ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд», — написал он в своем telegram-канале.

Володин высказался и о неэффективности антироссийских санкций. По его мнению, они не нанесли России вреда, в первую очередь пострадали Штаты и Евросоюз.

Жесткие ограничения США и Евросоюзом против России были введены после начала вынужденной спецоперации на Украине в феврале этого года. Они направлены на отмену РФ, запрет ее культуры, истории и роли в важнейших мировых событиях, отмечал президент РФ Владимир Путин. Одно из них касается частичного или полного эмбарго на российские энергоресурсы.

Однако санкции в первую очередь нанесли ущерб не российской экономике, а экономике тех, кто их придумал. Так, пожилые люди из Великобритании уже начали экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги, стоимость которых кратно выросла. Кроме того, британские школы планируют перейти на трехдневную учебную неделю ради экономии электроэнергии, передает Nation News. По предварительным данным, цена электроэнергии в ряде регионов страны может подскочить на 300%, уточняет «Федеральное агентство новостей».