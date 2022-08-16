Жителям ЯНАО рассказали про сроки региональной программы

17 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое за год выдали более 300 сертификатов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителям ЯНАО рассказали, сколько придется ждать жилье по региональной программе. Об этом глава округа рассказал в прямом эфире «Честного маршрута», находясь в Новом Уренгое. «Когда мы начинали работать, мы по всему Ямалу выдавали по 100-150 сертификатов и очень гордились этим. В этом году только в Новом Уренгое за год больше 300. Очередь заканчивается, не нарастает. Такими темпами мы в следующем году выйдем к ситуации, когда семья подает заявление на помощь и в этом же году получает. Так должно работать, чтобы люди этого не ждали», — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов восстановил справедливость, распространив действие жилищных сертификатов на семьи, которые выбыли из очереди по достижению предельного возраста ожидания.

Жителям ЯНАО рассказали, сколько придется ждать жилье по региональной программе. Об этом глава округа рассказал в прямом эфире «Честного маршрута», находясь в Новом Уренгое. «Когда мы начинали работать, мы по всему Ямалу выдавали по 100-150 сертификатов и очень гордились этим. В этом году только в Новом Уренгое за год больше 300. Очередь заканчивается, не нарастает. Такими темпами мы в следующем году выйдем к ситуации, когда семья подает заявление на помощь и в этом же году получает. Так должно работать, чтобы люди этого не ждали», — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов восстановил справедливость, распространив действие жилищных сертификатов на семьи, которые выбыли из очереди по достижению предельного возраста ожидания.