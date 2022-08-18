18 августа 2022
17 августа 2022

Школьница их ЯНАО покажет министру образования РФ свой проект

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, любимова ольга
Ольга Любимова выслушает жительницу ЯНАО Фото:

Дарья Божченко из Нового Уренгоя стала претендентом на представление своего проекта министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках первого Детского культурного форума в Москве. Информация об этом появилась на сайте правительства округа.

«Восемь участников форума представят свои инициативы министру культуры РФ Ольге Любимовой. Среди возможных претендентов — представительница Ямала, учащаяся новоуренгойской детской школы искусств №2 Дарья Божченко», — уточняется на сайте правительства.

Цель проекта жительницы ЯНАО — создание Ассоциации юных композиторов России для поддержки авторских инициатив. Дарья Божченко — единственный представитель, отобранный для презентации проекта от Уральского федерального округа.

Ранее URA.RU рассказывал о культурных мероприятиях в Новом Уренгое. В том числе, в город приезжал известный во всем мире российский саксофонист Игорь Бутман.

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Дарья Божченко из Нового Уренгоя стала претендентом на представление своего проекта министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках первого Детского культурного форума в Москве. Информация об этом появилась на сайте правительства округа. «Восемь участников форума представят свои инициативы министру культуры РФ Ольге Любимовой. Среди возможных претендентов — представительница Ямала, учащаяся новоуренгойской детской школы искусств №2 Дарья Божченко», — уточняется на сайте правительства. Цель проекта жительницы ЯНАО — создание Ассоциации юных композиторов России для поддержки авторских инициатив. Дарья Божченко — единственный представитель, отобранный для презентации проекта от Уральского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывал о культурных мероприятиях в Новом Уренгое. В том числе, в город приезжал известный во всем мире российский саксофонист Игорь Бутман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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