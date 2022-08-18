Школьница их ЯНАО покажет министру образования РФ свой проект

Ольга Любимова выслушает жительницу ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дарья Божченко из Нового Уренгоя стала претендентом на представление своего проекта министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках первого Детского культурного форума в Москве. Информация об этом появилась на сайте правительства округа.

«Восемь участников форума представят свои инициативы министру культуры РФ Ольге Любимовой. Среди возможных претендентов — представительница Ямала, учащаяся новоуренгойской детской школы искусств №2 Дарья Божченко», — уточняется на сайте правительства.

Цель проекта жительницы ЯНАО — создание Ассоциации юных композиторов России для поддержки авторских инициатив. Дарья Божченко — единственный представитель, отобранный для презентации проекта от Уральского федерального округа.

Ранее URA.RU рассказывал о культурных мероприятиях в Новом Уренгое. В том числе, в город приезжал известный во всем мире российский саксофонист Игорь Бутман.