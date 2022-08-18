Стоимость новой сельхозтехники более 10 млн рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владелец агрохолдинга «Кургансемена», депутат облдумы Марат Исламов приобрел два бункера-перегрузчика для сбора зерна. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В научно-производственном агрохолдинге „Кургансемена“ приобрели новую сельхозтехнику. Два новеньких современных бункера-перегрузчика фирмы „Liliani“ отечественного производства ждут разгара уборочной. Общая стоимость техники составила более десяти миллионов рублей. За один час агрегат может выгрузить до 450 тонн твердых культур», — написал Исламов.

По его словам, покупка бункеров-перегрузчиков связана с увеличением посевных площадей и урожайности сельхозкультур на предприятии. Новая техника позволяет повысить производительность процесса уборки и значительно сократить издержки. «Бункеры-перегрузчики применяют при уборке комбайном урожая. Агрегат выступает в качестве промежуточной саморазгружающейся емкости. Бункеры агрегатируются с тракторами», — отметил Исламов. Также использование бункеров способно увеличить производительность автопарка комбайнов до 40%.

Ранее URA.RU писало, что Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского района начал поставлять подсолнечное масло в магазины. Предприятие принадлежит жене депутата Курганской облдумы Марата Исламова. Также сообщалось, что элеватор агрохолдинга «Кургансемена» проверили на готовность к приему нового урожая зерна.

Агрохолдинг «Кургансемена» купили два отечественных бункера-перегрузчика Фото: Марат Исламов

Стоимость двух бункеров составила более 10 млн рублей Фото: Марат Исламов