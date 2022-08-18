В Кургане обновили список лучших горожан

19 августа 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Портреты 17 курганцев, достигших успехов в разных сферах деятельности, займут место в почетной галерее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане объявили имена 17 новых лауреатов премии «Курганцы — гордость города». В церемонии приняли участие глава города Елена Ситникова и спикер гордумы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU. «Традиционно в преддверии Дня города мы чествуем тех горожан, чьи имена будут занесены в галерею почета. Это выдающиеся люди, которые своим трудом делают наш город более благоустроенным, более красивым и более удобным для жизни. Сегодня мы назовем имена новых 17 человек. А всего за период этого мероприятия на этой галерее побывали 395 курганцев, наших земляков», — сказала Ситникова. Горожане отмечены за достижения в разных сферах деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, бизнеса, ЖКХ и строительства, общественной деятельности и благотворительности. Лауреатами стали: технический директор ЗАО «Курганстальмост» Олег Моисеев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Кургану Дмитрий Кокорин, ведущий научный сотрудник лаборатории Центра им. Илизарова Тамара Долганова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Курганского областного онкологического диспансера Виктор Лисков, начальник туристско-информационного центра Кургана Екатерина Панькова, председатель федерации легкой атлетики города Кургана Михаил Такунцев, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Цветень» Станислав Белинский. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана сняли портреты почетных горожан. В мэрии объяснили, что это делается ежегодно для обновления галереи. В Кургане назвали горожан, чьи имена занесут в галерею почета «Курганцы-гордость города» 2022г Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане объявили имена 17 новых лауреатов премии «Курганцы — гордость города». В церемонии приняли участие глава города Елена Ситникова и спикер гордумы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU. «Традиционно в преддверии Дня города мы чествуем тех горожан, чьи имена будут занесены в галерею почета. Это выдающиеся люди, которые своим трудом делают наш город более благоустроенным, более красивым и более удобным для жизни. Сегодня мы назовем имена новых 17 человек. А всего за период этого мероприятия на этой галерее побывали 395 курганцев, наших земляков», — сказала Ситникова. Горожане отмечены за достижения в разных сферах деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, бизнеса, ЖКХ и строительства, общественной деятельности и благотворительности. Лауреатами стали: технический директор ЗАО «Курганстальмост» Олег Моисеев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Кургану Дмитрий Кокорин, ведущий научный сотрудник лаборатории Центра им. Илизарова Тамара Долганова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Курганского областного онкологического диспансера Виктор Лисков, начальник туристско-информационного центра Кургана Екатерина Панькова, председатель федерации легкой атлетики города Кургана Михаил Такунцев, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Цветень» Станислав Белинский. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана сняли портреты почетных горожан. В мэрии объяснили, что это делается ежегодно для обновления галереи.