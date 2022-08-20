Выступивший в дождь оркестр наградили овациями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Первый концерт Тюменского филармонического оркестра с новым дирижером Юрием Медяником прошел во время дождя, однако собрал аншлаг. Видео с выступления на площади 400-летия Тюмени опубликовали в информационном центре правительства региона.

«Концерт Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника идет с аншлагом. Дождь не помешал жителям и гостям областной столицы наслаждаться музыкой», — сообщили в инфоцентре. Граждане отреагировали овациями на выступление дирижера вместе с коллективом. Это мероприятие стало первым в рамках его новой должности.

Ранее URA.RU сообщало, что Медяник стал дирижером Тюменского филармонического оркестра вместо ушедшего Алексея Карабанова. Власти региона также рассказали несколько интересных фактов из биографии режиссера.