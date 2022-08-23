Сенатор РФ из Тюмени: Зеленский несет угрозу атомной катастрофы

Павел Тараканов также обвинил Зеленского в поддержке терорризма и нацизма Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот превратился в главную угрозу эскалации конфликта вокруг Запорожской АЭС. В своем telegram-канале он высказал мнение, что из-за действий украинского президента может случиться атомная катастрофа.

«Все мировые лидеры прекрасно представляют степень последствий в случае аварии на ЗАЭС. Но пока не остановили Зеленского. Тем временем самой большой угрозой превращения конфликта на Украине в атомную катастрофу становится сам Зеленский <…> давно перешагнувший за грань человечности», — написал в своем telegram-канале Тараканов. Он также обвинил президента Украины в поддержке нацизма и терроризма.

Сенатор высказал мнение, что Зеленский ведет себя неадекватно из-за употребления наркотических средств. «Ему плевать на жизни людей — и украинцев и русских. Он может отдать и подписать любой безумный приказ <…> похоже, он стал слишком много употреблять наркотиков и вести себя неадекватно», — сообщил свою точку зрения Тараканов.

Российская федерация начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало о заявлении Зеленского, который предложил выдвинуть России ультиматум от западных стран, чтобы войска РФ покинули территорию Запорожской АЭС. При этом ВСУ обстреляли атомную электростанцию. В случае аварии радиация может накрыть часть Европы, о чем рассказали в Минобороны РФ.