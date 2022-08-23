Тюменцы недовольны, что строительные работы проводятся во время действия закона о тишине Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы пожаловались, что не могут выспаться из-за строительных работ в ЖК «Меридиан Запад» на улице Краснооктябрьской. По их словам, мешающий спать шум может начаться с семи утра в выходные дни. Об этом один из жильцов соседних домов написал в соцсетях, прикрепив видео с ночными работами.

«Стройка вчера шла до 12 ночи. Застройщик не реагирует адекватно на замечания. Ранее также обращались [с жалобой] на нарушения режима тишины (забивали сваи в обеденное время), работы в выходные дни могут начать с 7 утра, так же как и в будни не в положенное время. Вчера утро началось в 6:30 от музыки, раздававшейся из машины охранника», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил видео, на котором видно работающую в вечернее время технику.

На жалобу тюменца в компании ответили, что музыка играла из чужого автомобиля. «Охранники стройки музыку не включают, однако они тоже слышали утром музыку из стоящего на парковке автомобиля. Возможно, это кто-то из жителей Скандии либо их гости нарушали порядок», — написано в комментарии. Они также добавили, что строительные работы в ночное время не проводятся.

URA.RU направило запрос в «Меридиан Констракшн». На момент публикации ответ ожидается.