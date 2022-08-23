Артюхов анонсировал строительство шести поликлиник в ЯНАО

В округе появятся новые больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шесть поликлиник построят в муниципалитетах ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Завтра из самого южного города Ямала дадим старт строительства шести поликлиник по всему округу. Кроме Ноябрьска, забьем первые сваи в Коротчаево, Тазовском, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в южной части Нового Уренгоя построят поликлинику. Она обойдется бюджету региона в шесть миллиардов рублей.