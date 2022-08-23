23 августа 2022

Артюхов анонсировал строительство шести поликлиник в ЯНАО

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
В округе появятся новые больницы Фото:

Шесть поликлиник построят в муниципалитетах ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Завтра из самого южного города Ямала дадим старт строительства шести поликлиник по всему округу. Кроме Ноябрьска, забьем первые сваи в Коротчаево, Тазовском, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в южной части Нового Уренгоя построят поликлинику. Она обойдется бюджету региона в шесть миллиардов рублей.

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Шесть поликлиник построят в муниципалитетах ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. «Завтра из самого южного города Ямала дадим старт строительства шести поликлиник по всему округу. Кроме Ноябрьска, забьем первые сваи в Коротчаево, Тазовском, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в южной части Нового Уренгоя построят поликлинику. Она обойдется бюджету региона в шесть миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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