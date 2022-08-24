Глава ЯНАО вышел в топ по подписчикам

Глава ЯНАО получил прирост более тысячи из-за «Честного маршрута». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял второе место в топе по подписчикам среди глав УрФО. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Честный маршрут» принес губернатору Ямала более тысячи новых подписчиков в Телеграм и вывел на второе место по УРФО. На первом место остается глава Челябинска Алексей Текслер», — уточняет Telegram-канал «Ямальская корона».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Ранее глава Ямала доходил до 12 строчки данного рейтинга.