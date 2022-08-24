24 августа 2022
23 августа 2022

Глава ЯНАО вышел в топ по подписчикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, портрет, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО получил прирост более тысячи из-за «Честного маршрута». Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял второе место в топе по подписчикам среди глав УрФО. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Честный маршрут» принес губернатору Ямала более тысячи новых подписчиков в Телеграм и вывел на второе место по УРФО. На первом место остается глава Челябинска Алексей Текслер», — уточняет Telegram-канал «Ямальская корона».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Ранее глава Ямала доходил до 12 строчки данного рейтинга.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял второе место в топе по подписчикам среди глав УрФО. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. «Честный маршрут» принес губернатору Ямала более тысячи новых подписчиков в Телеграм и вывел на второе место по УРФО. На первом место остается глава Челябинска Алексей Текслер», — уточняет Telegram-канал «Ямальская корона». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Ранее глава Ямала доходил до 12 строчки данного рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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