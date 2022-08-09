Глава ЯНАО попал в топ губернаторов-любителей социальных сетей

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов занял 19 строчку в рейтинге по активности в социальных сетях Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов- 19 место. На прошлой неделе 20-е», — уточняет агентство.

Глава Тюменской области Александр Моор занял 21 место, поднявшись с 22-го. Губернатор ХМАО Наталья Комарова резко поднялась с 60 на 54 место.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала занимал 12 место в данном рейтинге. В тот же период Моор попадал на 23, а Комарова на 66-ую.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов- 19 место. На прошлой неделе 20-е», — уточняет агентство. Глава Тюменской области Александр Моор занял 21 место, поднявшись с 22-го. Губернатор ХМАО Наталья Комарова резко поднялась с 60 на 54 место. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала занимал 12 место в данном рейтинге. В тот же период Моор попадал на 23, а Комарова на 66-ую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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