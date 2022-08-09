Глава ЯНАО попал в топ губернаторов-любителей социальных сетей

09 августа 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов занял 19 строчку в рейтинге по активности в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов- 19 место. На прошлой неделе 20-е», — уточняет агентство. Глава Тюменской области Александр Моор занял 21 место, поднявшись с 22-го. Губернатор ХМАО Наталья Комарова резко поднялась с 60 на 54 место. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала занимал 12 место в данном рейтинге. В тот же период Моор попадал на 23, а Комарова на 66-ую.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 19-е место в рейтинге активности в социальных сетях с 1 по 7 августа. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов- 19 место. На прошлой неделе 20-е», — уточняет агентство. Глава Тюменской области Александр Моор занял 21 место, поднявшись с 22-го. Губернатор ХМАО Наталья Комарова резко поднялась с 60 на 54 место. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала занимал 12 место в данном рейтинге. В тот же период Моор попадал на 23, а Комарова на 66-ую.