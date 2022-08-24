24 августа 2022

В Кургане подорожал бензин

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Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
В Курганской области подорожал бензин АИ-98 и дизельное топливо (архивное фото) Фото:

В Курганской области за последнюю неделю подорожал бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По данным на 22 августа, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-98 в Курганской области поднялась на 0,17%. Один литр стоит 57,76 рублей», — указано на сайте ведомства. Дизельное топливо за неделю подорожало до 53,95 рублей. Стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 не изменились.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Кургана пожаловались на качество бензина. Также сообщалось, что курганские автозаправки попали в ТОП-5 в стране по доступности топлива. По данным Росстата, Курганская область занимает четвертое место в рейтинге.

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В Курганской области за последнюю неделю подорожал бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «По данным на 22 августа, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-98 в Курганской области поднялась на 0,17%. Один литр стоит 57,76 рублей», — указано на сайте ведомства. Дизельное топливо за неделю подорожало до 53,95 рублей. Стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 не изменились. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Кургана пожаловались на качество бензина. Также сообщалось, что курганские автозаправки попали в ТОП-5 в стране по доступности топлива. По данным Росстата, Курганская область занимает четвертое место в рейтинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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