В Кургане подорожал бензин

В Курганской области подорожал бензин АИ-98 и дизельное топливо (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за последнюю неделю подорожал бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По данным на 22 августа, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-98 в Курганской области поднялась на 0,17%. Один литр стоит 57,76 рублей», — указано на сайте ведомства. Дизельное топливо за неделю подорожало до 53,95 рублей. Стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 не изменились.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Кургана пожаловались на качество бензина. Также сообщалось, что курганские автозаправки попали в ТОП-5 в стране по доступности топлива. По данным Росстата, Курганская область занимает четвертое место в рейтинге.