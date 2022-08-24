В Кургане у научных работников выросли зарплаты. Инфографика

25 августа 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Среднемесячная зарплата научных сотрудников в Кургане составляет более 39 тысяч (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последний год зарплата научных сотрудников в Курганской области увеличилась более чем на 8%. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области за июнь 2022 года. Деятельность профессиональная, научная и техническая. Июнь — 39 276,2 рублей. С начала отчетного года — 37 377 рублей темп роста к соответствующему месяцу предыдущего года составил 8,1%», — говорится в таблице. Это почти в два раза ниже средней зарплаты по стране. По данным Росстата, среднероссийский показатель составляет около 67 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла 66 место в рейтинге России по зарплате. Выше средней по стране ее получает около 16% работников. На конец июля средняя заработная плата в Кургане составила почти 40 тысяч рублей. Указом президента Владимира Путина 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Для развития научного сообщества в стране действует нацпроект «Наука и университеты». Главные цели — создать научно-образовательные центры, обеспечить ученых передовой инфраструктурой для исследований, а также повысить привлекательность отечественной науки.

За последний год зарплата научных сотрудников в Курганской области увеличилась более чем на 8%. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области за июнь 2022 года. Деятельность профессиональная, научная и техническая. Июнь — 39 276,2 рублей. С начала отчетного года — 37 377 рублей темп роста к соответствующему месяцу предыдущего года составил 8,1%», — говорится в таблице. Это почти в два раза ниже средней зарплаты по стране. По данным Росстата, среднероссийский показатель составляет около 67 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла 66 место в рейтинге России по зарплате. Выше средней по стране ее получает около 16% работников. На конец июля средняя заработная плата в Кургане составила почти 40 тысяч рублей. Указом президента Владимира Путина 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Для развития научного сообщества в стране действует нацпроект «Наука и университеты». Главные цели — создать научно-образовательные центры, обеспечить ученых передовой инфраструктурой для исследований, а также повысить привлекательность отечественной науки.