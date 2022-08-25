Курганец станет ведущим рубрики на федеральном телеканале

Дмитрий Юровский на канале ТВЦ будет рассказывать о пользе натуральных трав Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский травник Дмитрий Юровский станет ведущим постоянной рубрики «Без всякой химии» в утреннем эфире телеканала ТВЦ. Первый выпуск запланирован на 30 августа, сообщил URA.RU Юровский.

«Я стал ведущим постоянной рубрики „Без всякой химии“ в утреннем эфире ТВЦ. Меня пригласили на сезон, то есть на год. Снимается все на Мосфильме. Я пишу пул на месяц — сразу 8 выпусков, в каждом выпуске буду рассказывать о разных растениях и желать доброго утра. Сценарий мой, так что можно сказать, это будет авторская рубрика», — рассказал Дмитрий Юровский.

Рубрика будет выходить в эфир каждый вторник и четверг в 6:45 и 7:45 часов. Первые выпуски запланированы на 30 августа и 1 сентября. Для съемки травник привозил лекарственные травы из Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганский травник Дмитрий Юровский организует выезды на природу для сбора лекарственных и чайных трав, а также ягод. В этом году состоялся юбилейный фито-тур в леса (5 лет). Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет профессионально занимается лекарственными растениями, составляет авторские фиточаи и часто выступает в качестве эксперта-травника в СМИ, в том числе и на ТВ.

Курганский травник Дмитрий Юровский будет вести рубрику «Без всякой химии» на ТВЦ фото: Дмитрий Юровский