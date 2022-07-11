Курганский травник Дмитрий Юровский организует выезды на природу для сбора лекарственных и чайных трав, ягод за небольшую плату. В этом году состоялся юбилейный пятилетний фито-тур в леса, рассказал URA.RU сам Юровский.
«На чабрецовой поляне 18 июня мы собирали травы и отмечали пятилетие наших фитовыездов. Было 33 участника. В основном, участвуют увлеченные этой темой люди. Приезжали гости из Шадринска, Тюмени, Москвы. Следующие выезды состоятся: 16 июля за таволгой, в начале августа — за другими травами. Для участия обязательна предварительная запись в группе „ФитоЮровский“ во „ВКонтакте“», — рассказал травник.
Дмитрий Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет профессионально занимается лекарственными растениями, составляет авторские фиточаи и нередко выступает в качестве эксперта-травника в СМИ, в том числе и на ТВ. Во время фитовыездов травник рассказывает о лекарственных и съедобных растениях Курганской области, об их лечебных свойствах, учит определять их и отличать от схожих двойников, правильно заготавливать и приготовлять чаи. Стоимость участия в мероприятии — 200 рублей.
Травник Дмитрий Юровский провел юбилейный фитовыезд в Курганской области
фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»
Дмитрий Юровский рассказывает участникам выезда, как правильно заготовлять лекарственные и чайные растения
фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»
Курганский травник часто выступает в качестве эксперта на ТВ
фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»
Дмитрий Юровский профессионально занимается лекарственными травами более 15 лет, имеет медицинское образование
фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»
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Курганский травник Дмитрий Юровский организует выезды на природу для сбора лекарственных и чайных трав, ягод за небольшую плату. В этом году состоялся юбилейный пятилетний фито-тур в леса, рассказал URA.RU сам Юровский. «На чабрецовой поляне 18 июня мы собирали травы и отмечали пятилетие наших фитовыездов. Было 33 участника. В основном, участвуют увлеченные этой темой люди. Приезжали гости из Шадринска, Тюмени, Москвы. Следующие выезды состоятся: 16 июля за таволгой, в начале августа — за другими травами. Для участия обязательна предварительная запись в группе „ФитоЮровский“ во „ВКонтакте“», — рассказал травник. Дмитрий Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет профессионально занимается лекарственными растениями, составляет авторские фиточаи и нередко выступает в качестве эксперта-травника в СМИ, в том числе и на ТВ. Во время фитовыездов травник рассказывает о лекарственных и съедобных растениях Курганской области, об их лечебных свойствах, учит определять их и отличать от схожих двойников, правильно заготавливать и приготовлять чаи. Стоимость участия в мероприятии — 200 рублей.