Курганский травник пять лет организует выезды за сбором лекарственных трав Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганский травник Дмитрий Юровский организует выезды на природу для сбора лекарственных и чайных трав, ягод за небольшую плату. В этом году состоялся юбилейный пятилетний фито-тур в леса, рассказал URA.RU сам Юровский.

«На чабрецовой поляне 18 июня мы собирали травы и отмечали пятилетие наших фитовыездов. Было 33 участника. В основном, участвуют увлеченные этой темой люди. Приезжали гости из Шадринска, Тюмени, Москвы. Следующие выезды состоятся: 16 июля за таволгой, в начале августа — за другими травами. Для участия обязательна предварительная запись в группе „ФитоЮровский“ во „ВКонтакте“», — рассказал травник.

Дмитрий Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет профессионально занимается лекарственными растениями, составляет авторские фиточаи и нередко выступает в качестве эксперта-травника в СМИ, в том числе и на ТВ. Во время фитовыездов травник рассказывает о лекарственных и съедобных растениях Курганской области, об их лечебных свойствах, учит определять их и отличать от схожих двойников, правильно заготавливать и приготовлять чаи. Стоимость участия в мероприятии — 200 рублей.

Травник Дмитрий Юровский провел юбилейный фитовыезд в Курганской области фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»

Дмитрий Юровский рассказывает участникам выезда, как правильно заготовлять лекарственные и чайные растения фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»

Курганский травник часто выступает в качестве эксперта на ТВ фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»

Дмитрий Юровский профессионально занимается лекарственными травами более 15 лет, имеет медицинское образование фото: Светлана Хвалеба, страница Дмитрия Юровского во «ВКонтакте»