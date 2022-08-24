В самом опасном районе Тюмени неизвестные устроили стрельбу

Неизвестные устроили стрельбу из окон многоэтажки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени в районе Лесобазы неизвестные устрили стрельбу из пневматического оружия из окон многоэтажки. Об этом очевидцы сообщили в группе «Подслушано на Лесобазе». Ранее тюменцы назвали этот район самым криминальным местом в городе.

«Домостроителей, 26. Когда проходил я и мой сосед с двумя маленькими детьми, сделали два-три выстрела приблизительно из пневматического оружия. Когда я пришел домой, мои сожители сказали, что выстрелы сегодня были слышны с других окон, то есть с другой стороны», — написал пользователь Владислав Чеканов в соцсетях.

В комментариях к посту местные жители рассказали, что подобные инциденты уже ранее происходили в районе. «Ходит толпа подростков и стреляет из травмата. Две девочки и три мальчика. Проходили в парке на Домостроителей, 18 и стреляли. Идешь, просто страшно за себя за детей», — поделилась Светлана Фаркова. «В меня тоже стреляли, только мне попали в голову, это пневмат», — прокомментировал Никита Одиев.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неизвестные обстреляли окна квартир. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.