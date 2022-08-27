Погибшего на Украине курганца посмертно наградили орденом

Курганец командовал взводом разминирования отдельного инженерно-саперного батальона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Погибшего на Украине молодого курганца Владислава Шайдорова посмертно наградили орденом Мужества. Его вручили отцу военного Владимиру Шайдорову. Об этом сообщил председатель правления Курганского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице «ВКонтакте».

«Участие в специальной военной операции старший лейтенант Шайдоров принимал с первых дней. Он командовал взводом разминирования отдельного инженерно-саперного батальона. 15 мая в районе села Приютное Запорожской области Украины при выполнении боевой задачи Владислав погиб», — сообщил Гладковский в соцсети.

Владислав Шайдоров родился и вырос в Кургане. Известно, что он учился в кадетском классе школы № 75, а потом поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 2018 году молодой курганец проходил военную службу в Южном федеральном округе.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация.