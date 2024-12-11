Жога рассказал, как шокировал полпредство Путина на Урале

Полпред Жога заявил, что власть должна быть открытой для народа

11 декабря 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Артем Жога стал полпредом в начале октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный в начале октября, поделился, что его новые подчиненные были шокированы манерой общения с уральцами. Откровение прозвучало на встрече Жоги с активной молодежью из «Движения первых» в уральском филиале академии госслужбы (РАНХиГС). «Не буду скрывать. Я когда приехал сюда в полпредство, обращений [было] много, действительно. И сотрудники немного уже так шокированы тем, что идет обычное, простое общение с людьми, не через почту… Хотя почту тоже засыпают прилично, просто некоторые обращения в личные сообщения не всегда можно поручить, для какого-то запроса нeжно законное основание. Соответственно, я людям рекомендую — обратитесь через официальный сайт полпредства, чтобы можно было инициировать тот или иной запрос. Спасибо, конечно, сотрудникам полпредства, очень мне помогают — вникли в эту работу, в эти проблемы. Помогаем людям, насколько это возможно. И призываем вас в будущем быть человечными, честными по крайней мере с собой», — передает слова Жоги корреспондент URA.RU. Ранее агентство рассказывало, что Жога часто вступает в переписку с уральцами в соцсети «ВКонтакте» (страницу ведет лично). Обращений нему в первые дни после назначения было так много, что Жоге пришлось объяснять подписчикам, что оперативно ответить всем не сможет просто физически. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный в начале октября, поделился, что его новые подчиненные были шокированы манерой общения с уральцами. Откровение прозвучало на встрече Жоги с активной молодежью из «Движения первых» в уральском филиале академии госслужбы (РАНХиГС). «Не буду скрывать. Я когда приехал сюда в полпредство, обращений [было] много, действительно. И сотрудники немного уже так шокированы тем, что идет обычное, простое общение с людьми, не через почту… Хотя почту тоже засыпают прилично, просто некоторые обращения в личные сообщения не всегда можно поручить, для какого-то запроса нeжно законное основание. Соответственно, я людям рекомендую — обратитесь через официальный сайт полпредства, чтобы можно было инициировать тот или иной запрос. Спасибо, конечно, сотрудникам полпредства, очень мне помогают — вникли в эту работу, в эти проблемы. Помогаем людям, насколько это возможно. И призываем вас в будущем быть человечными, честными по крайней мере с собой», — передает слова Жоги корреспондент URA.RU. Ранее агентство рассказывало, что Жога часто вступает в переписку с уральцами в соцсети «ВКонтакте» (страницу ведет лично). Обращений нему в первые дни после назначения было так много, что Жоге пришлось объяснять подписчикам, что оперативно ответить всем не сможет просто физически.