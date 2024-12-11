Происшествия ДТП Baza: министр культуры Мордовии переломала кости в ДТП 11 декабря 2024 в 13:51 Размер текста - 17 + Министр культуры попала в страшное ДТП на трассе М-5 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в серьезное ДТП по пути из Рязани. Водитель ее служебного автомобиля погиб. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов. «Ночью в тяжелое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нем были Светлана Никитовна Баулина и ее водитель.», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале . По предварительным данным, автомобиль, в котором ехала министр культуры, влетел в грузовик, поворачивавший через сплошную полосу. Баулина доставлена в больницу, она находится в сознании. У нее диагностировано несколько переломов. А водитель фуры освидетельствован, предположительно, он был трезв, пишет telegram-канал Baza. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в серьезное ДТП по пути из Рязани. Водитель ее служебного автомобиля погиб. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов. «Ночью в тяжелое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нем были Светлана Никитовна Баулина и ее водитель.», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале. По предварительным данным, автомобиль, в котором ехала министр культуры, влетел в грузовик, поворачивавший через сплошную полосу. Баулина доставлена в больницу, она находится в сознании. У нее диагностировано несколько переломов. А водитель фуры освидетельствован, предположительно, он был трезв, пишет telegram-канал Baza. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям