Baza: министр культуры Мордовии переломала кости в ДТП

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в серьезное ДТП по пути из Рязани. Водитель ее служебного автомобиля погиб. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.
«Ночью в тяжелое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нем были Светлана Никитовна Баулина и ее водитель.», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале. По предварительным данным, автомобиль, в котором ехала министр культуры, влетел в грузовик, поворачивавший через сплошную полосу.
Баулина доставлена в больницу, она находится в сознании. У нее диагностировано несколько переломов. А водитель фуры освидетельствован, предположительно, он был трезв, пишет telegram-канал Baza.
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Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в серьезное ДТП по пути из Рязани. Водитель ее служебного автомобиля погиб. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов. «Ночью в тяжелое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нем были Светлана Никитовна Баулина и ее водитель.», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале. По предварительным данным, автомобиль, в котором ехала министр культуры, влетел в грузовик, поворачивавший через сплошную полосу. Баулина доставлена в больницу, она находится в сознании. У нее диагностировано несколько переломов. А водитель фуры освидетельствован, предположительно, он был трезв, пишет telegram-канал Baza.