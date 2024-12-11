Путин пододвинул Шольца и Макрона в рейтинге влиятельных политиков Европы

В рейтинге самых влиятельных политиков Европы, по мнению издания Politico, президент России Владимир Путин занял второе место, опередив президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Первую строчку заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В списке политиков, которые будут в ближайшее время определять своей деятельностью европейскую политику, второе место занял Владимир Путин. В этом году ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не попали в список», — говорится в материале Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заняла первую строчку. Третью позицию в данном списке удерживает премьер-министр Польши Дональд Туск.
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