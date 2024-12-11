Путин пододвинул Шольца и Макрона в рейтинге влиятельных политиков Европы

Politico: Путин занял второе место в рейтинге влиятельных политиков Европы
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Макрон уступил Путину по влиятельности в Европе
Макрон уступил Путину по влиятельности в Европе Фото:

В рейтинге самых влиятельных политиков Европы, по мнению издания Politico, президент России Владимир Путин занял второе место, опередив президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Первую строчку заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В списке политиков, которые будут в ближайшее время определять своей деятельностью европейскую политику, второе место занял Владимир Путин. В этом году ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не попали в список», — говорится в материале Politico. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заняла первую строчку. Третью позицию в данном списке удерживает премьер-министр Польши Дональд Туск.

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В рейтинге самых влиятельных политиков Европы, по мнению издания Politico, президент России Владимир Путин занял второе место, опередив президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Первую строчку заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «В списке политиков, которые будут в ближайшее время определять своей деятельностью европейскую политику, второе место занял Владимир Путин. В этом году ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не попали в список», — говорится в материале Politico.  Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заняла первую строчку. Третью позицию в данном списке удерживает премьер-министр Польши Дональд Туск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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