Захарова раскрыла, как Россия помогла Асаду

Захарова: Россия оказала помощь Асаду в рамках гуманитарного жеста
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Захарова не стала раскрывать подробностей о содействии Башару Асаду
Захарова не стала раскрывать подробностей о содействии Башару Асаду Фото:

Россия в рамках гуманитарного жеста помогла президенту Сирии Башару Асаду уехать из страны после захвата столицы повстанцами 8 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого, как вы уже правильно сказали, гуманитарного жеста», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Остальные детали, касательно помощи Асаду, она не стала оглашать. 

В Дамаске, столице Сирии, 8 декабря боевики захватили ряд правительственных учреждений, включая объекты сирийского радио и телевидения, а также Министерства внутренних дел. На фоне обострения военного конфликта Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Ранее источники Bloomberg сообщили, что его вывезли из страны российские спецслужбы через авиабазу в Сирии, а транспондер на самолете отключили, чтобы его нельзя было отследить, передает «Национальная служба новостей».

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Россия в рамках гуманитарного жеста помогла президенту Сирии Башару Асаду уехать из страны после захвата столицы повстанцами 8 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого, как вы уже правильно сказали, гуманитарного жеста», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Остальные детали, касательно помощи Асаду, она не стала оглашать.  В Дамаске, столице Сирии, 8 декабря боевики захватили ряд правительственных учреждений, включая объекты сирийского радио и телевидения, а также Министерства внутренних дел. На фоне обострения военного конфликта Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Ранее источники Bloomberg сообщили, что его вывезли из страны российские спецслужбы через авиабазу в Сирии, а транспондер на самолете отключили, чтобы его нельзя было отследить, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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