Захарова раскрыла, как Россия помогла Асаду

Россия в рамках гуманитарного жеста помогла президенту Сирии Башару Асаду уехать из страны после захвата столицы повстанцами 8 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого, как вы уже правильно сказали, гуманитарного жеста», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Остальные детали, касательно помощи Асаду, она не стала оглашать.
В Дамаске, столице Сирии, 8 декабря боевики захватили ряд правительственных учреждений, включая объекты сирийского радио и телевидения, а также Министерства внутренних дел. На фоне обострения военного конфликта Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Ранее источники Bloomberg сообщили, что его вывезли из страны российские спецслужбы через авиабазу в Сирии, а транспондер на самолете отключили, чтобы его нельзя было отследить, передает «Национальная служба новостей».
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