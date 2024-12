WP: Украина потеряла веру в силу западного оружия из-за «Орешника»

Украина решила начать активно разрабатывать собственные ракеты, пишет WP Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина теряет веру в эффективность западного оружия из-за «Орешника» и сосредотачивается на разработке собственных средств, включая дальние беспилотники и ракеты. Об этом пишет газета The Washington Post. «Украина разрабатывает дальние БПЛА и ракеты для противодействия „Орешнику". Киев стремится нарастить собственное производство вооружений, чтобы заменить те, которые поставляются западными правительствами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что развитие оборонной промышленности будет сосредоточено на создании ударных БПЛА, которые смогут наносить удары на значительном расстоянии от границы. Директор польской консалтинговой компании Rochan в области обороны Конрад Музыка подчеркивает, что Украина нацелена на наращивание двух ключевых типов военных мощностей. Первый — это системы доставки взрывчатки с использованием беспилотников. А второй — увеличение количества крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности. По мнению The National Interest, США планируют разместить ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику». Пентагон также планирует обновление данной модели. Эксперт западного издания Defense One заявил, что перехват «Орешника» будет крайне сложной задачей. Это обусловлено тем, что ракеты, вероятно, имеют разделяющуюся головную часть с индивидуальным наведением, а также высокую скорость и специфическую траекторию полета, передает RT.

