В Кремле назвали три приоритетных задачи в рамках СВО

Песков: РФ в ходе СВО защищает свои интересы
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия защищает свои интересы в ходе СВО, заявил Песков Фото:
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В ходе СВО Россия защищает свои национальные интересы, а также гарантирует безопасность и защиту прав своих граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«СВО является абсолютным приоритетом нашей страны. Мы должны обеспечить защиту наших интересов, безопасность и интересы русского народа, что мы и сделаем», — заявил Песков. Он подчеркнул, что интересы России будут защищены. Говоря о положении страны на Ближнем Востоке, Песков отметил, что РФ сохраняет диалог со всеми странами региона и намерена продолжать это делать в будущем.

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В ходе СВО Россия защищает свои национальные интересы, а также гарантирует безопасность и защиту прав своих граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «СВО является абсолютным приоритетом нашей страны. Мы должны обеспечить защиту наших интересов, безопасность и интересы русского народа, что мы и сделаем», — заявил Песков. Он подчеркнул, что интересы России будут защищены. Говоря о положении страны на Ближнем Востоке, Песков отметил, что РФ сохраняет диалог со всеми странами региона и намерена продолжать это делать в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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