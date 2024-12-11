В Кремле назвали три приоритетных задачи в рамках СВО

В ходе СВО Россия защищает свои национальные интересы, а также гарантирует безопасность и защиту прав своих граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«СВО является абсолютным приоритетом нашей страны. Мы должны обеспечить защиту наших интересов, безопасность и интересы русского народа, что мы и сделаем», — заявил Песков. Он подчеркнул, что интересы России будут защищены. Говоря о положении страны на Ближнем Востоке, Песков отметил, что РФ сохраняет диалог со всеми странами региона и намерена продолжать это делать в будущем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.