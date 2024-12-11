В мире Украина В Кремле назвали три приоритетных задачи в рамках СВО Песков: РФ в ходе СВО защищает свои интересы 11 декабря 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Россия защищает свои интересы в ходе СВО, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе СВО Россия защищает свои национальные интересы, а также гарантирует безопасность и защиту прав своих граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «СВО является абсолютным приоритетом нашей страны. Мы должны обеспечить защиту наших интересов, безопасность и интересы русского народа, что мы и сделаем», — заявил Песков. Он подчеркнул, что интересы России будут защищены. Говоря о положении страны на Ближнем Востоке, Песков отметил, что РФ сохраняет диалог со всеми странами региона и намерена продолжать это делать в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ходе СВО Россия защищает свои национальные интересы, а также гарантирует безопасность и защиту прав своих граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «СВО является абсолютным приоритетом нашей страны. Мы должны обеспечить защиту наших интересов, безопасность и интересы русского народа, что мы и сделаем», — заявил Песков. Он подчеркнул, что интересы России будут защищены. Говоря о положении страны на Ближнем Востоке, Песков отметил, что РФ сохраняет диалог со всеми странами региона и намерена продолжать это делать в будущем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям