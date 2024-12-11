Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны через российскую авиабазу в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg.
«Побег [организовывался] через российскую авиабазу в Сирии», — сообщает Bloomberg. Об этом изданию рассказали два осведомленных источника. Они утверждают, что Асад следовал из Дамаска в Хмеймим. При этом соблюдались меры предосторожности, дабы не зафиксировать местонахождение Асада.
Новость о приезде Асада в Россию появилась 8 декабря. Источник в Кремле сообщал ТАСС, что он прибыл в страну вместе со своей семьей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что уход Асада с поста главы Сирии — его личное дело.
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