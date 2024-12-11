Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии

Bloomberg: Асад смог сбежать из Сирии через авиабазу России
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Асад сбежал через российскую авиабазу, сообщает Bloomberg
Асад сбежал через российскую авиабазу, сообщает Bloomberg Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны через российскую авиабазу в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Побег [организовывался] через российскую авиабазу в Сирии», — сообщает Bloomberg. Об этом изданию рассказали два осведомленных источника. Они утверждают, что Асад следовал из Дамаска в Хмеймим. При этом соблюдались меры предосторожности, дабы не зафиксировать местонахождение Асада. 

Новость о приезде Асада в Россию появилась 8 декабря. Источник в Кремле сообщал ТАСС, что он прибыл в страну вместе со своей семьей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что уход Асада с поста главы Сирии — его личное дело

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Экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны через российскую авиабазу в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg.  «Побег [организовывался] через российскую авиабазу в Сирии», — сообщает Bloomberg. Об этом изданию рассказали два осведомленных источника. Они утверждают, что Асад следовал из Дамаска в Хмеймим. При этом соблюдались меры предосторожности, дабы не зафиксировать местонахождение Асада.  Новость о приезде Асада в Россию появилась 8 декабря. Источник в Кремле сообщал ТАСС, что он прибыл в страну вместе со своей семьей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что уход Асада с поста главы Сирии — его личное дело. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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