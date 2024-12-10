Сотрудникам структуры мэрии Кургана повысили зарплаты

Сотрудникам структуры мэрии Кургана, которая присматривает и ухаживает за общественными пространствами города, повысили уровень заработной платы на 10%. Об этом было принято решение на заседании Курганской областной думы, где побывал корреспондент URA.RU.
«Состоялось утверждение положения об оплате труда работникам МБУ „Дирекция парков и скверов“. Целью подготовки для этого проекта является увеличение зарплат на 10%», — передает корреспондент из зала заседания облдумы. Депутаты проголосовали единогласно за повышение зарплат работникам учреждения.
Местные власти и ранее принимали решения по увеличению доходов работников муниципальных учреждений и служащих органов местного самоуправления. Эта мера затронула не только сферу управления общественными пространствами, но и другие отрасли, включая дорожное хозяйство и капитальное строительство, что подтверждает общую тенденцию повышения зарплат в регионе.
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