10 декабря 2024

Сотрудникам структуры мэрии Кургана повысили зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты проголосовали за повышение зарплат дирекции
Депутаты проголосовали за повышение зарплат дирекции Фото:

Сотрудникам структуры мэрии Кургана, которая присматривает и ухаживает за общественными пространствами города, повысили уровень заработной платы на 10%. Об этом было принято решение на заседании Курганской областной думы, где побывал корреспондент URA.RU.

«Состоялось утверждение положения об оплате труда работникам МБУ „Дирекция парков и скверов“. Целью подготовки для этого проекта является увеличение зарплат на 10%», — передает корреспондент из зала заседания облдумы. Депутаты проголосовали единогласно за повышение зарплат работникам учреждения. 

Местные власти и ранее принимали решения по увеличению доходов работников муниципальных учреждений и служащих органов местного самоуправления. Эта мера затронула не только сферу управления общественными пространствами, но и другие отрасли, включая дорожное хозяйство и капитальное строительство, что подтверждает общую тенденцию повышения зарплат в регионе.

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Сотрудникам структуры мэрии Кургана, которая присматривает и ухаживает за общественными пространствами города, повысили уровень заработной платы на 10%. Об этом было принято решение на заседании Курганской областной думы, где побывал корреспондент URA.RU. «Состоялось утверждение положения об оплате труда работникам МБУ „Дирекция парков и скверов“. Целью подготовки для этого проекта является увеличение зарплат на 10%», — передает корреспондент из зала заседания облдумы. Депутаты проголосовали единогласно за повышение зарплат работникам учреждения.  Местные власти и ранее принимали решения по увеличению доходов работников муниципальных учреждений и служащих органов местного самоуправления. Эта мера затронула не только сферу управления общественными пространствами, но и другие отрасли, включая дорожное хозяйство и капитальное строительство, что подтверждает общую тенденцию повышения зарплат в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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