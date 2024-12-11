Стало известно имя возможного конкурента Лукашенко на выборах

ЦИК Белоруссии подтвердил прием документов для регистрации председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК.
«Александр Хижняк подал документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты», — передает сообщение ЦИК ТАСС. Там добавили, что для регистрации требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей.
Ранее документы также представили первый секретарь Компартии Сергей Сыранков и представители инициативных групп для выдвижения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов. Выборы президента запланированы на 26 января 2025 года.
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