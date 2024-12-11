В мире Стало известно имя возможного конкурента Лукашенко на выборах ЦИК Белоруссии принял документы Хижняка для участия в президентских выборах 11 декабря 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + Хижняк подал документы в ЦИК Белоруссии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU ЦИК Белоруссии подтвердил прием документов для регистрации председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК. «Александр Хижняк подал документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты», — передает сообщение ЦИК ТАСС. Там добавили, что для регистрации требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. Ранее документы также представили первый секретарь Компартии Сергей Сыранков и представители инициативных групп для выдвижения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов. Выборы президента запланированы на 26 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ЦИК Белоруссии подтвердил прием документов для регистрации председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК. «Александр Хижняк подал документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты», — передает сообщение ЦИК ТАСС. Там добавили, что для регистрации требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. Ранее документы также представили первый секретарь Компартии Сергей Сыранков и представители инициативных групп для выдвижения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов. Выборы президента запланированы на 26 января 2025 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям