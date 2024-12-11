Стало известно имя возможного конкурента Лукашенко на выборах

ЦИК Белоруссии принял документы Хижняка для участия в президентских выборах
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Хижняк подал документы в ЦИК Белоруссии Фото:

ЦИК Белоруссии подтвердил прием документов для регистрации председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК.

«Александр Хижняк подал документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты», — передает сообщение ЦИК ТАСС. Там добавили, что для регистрации требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Ранее документы также представили первый секретарь Компартии Сергей Сыранков и представители инициативных групп для выдвижения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов. Выборы президента запланированы на 26 января 2025 года.

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ЦИК Белоруссии подтвердил прием документов для регистрации председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК. «Александр Хижняк подал документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты», — передает сообщение ЦИК ТАСС. Там добавили, что для регистрации требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. Ранее документы также представили первый секретарь Компартии Сергей Сыранков и представители инициативных групп для выдвижения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов. Выборы президента запланированы на 26 января 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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