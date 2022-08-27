В Тарко-Сале выступит участник шоу «StandUp» на «ТНТ» Виталий Коломиец Фото: Размик Закарян © URA.RU

На юбилее Пуровского района в Тарко-Сале выступит участник шоу «StandUp» на «ТНТ» Виталий Коломиец. Об этом сообщает telegram-канал «Случилось».

«На юбилей района в Тарко-Сале приедет комик Виталий Коломиец. 2 сентября в 19:00 он выступит со своей программой», — сообщается в соцсети.

Виталий Коломиец в составе команды КВН БГУ дважды был чемпионом игры, с 2011 года занимается стендап-комедией. Встреча со зрителями пройдет в молодежном центре «Апельсин».

Ранее URA.RU сообщало, что на юбилей района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца» и исполнительница Диана Арбенина. В этом году Пуровскому району исполнится 90 лет.