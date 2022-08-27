27 августа 2022
26 августа 2022

В ЯНАО на юбилее района выступит участник шоу на «ТНТ». Афиша

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Первый стендап-клуб
В Тарко-Сале выступит участник шоу «StandUp» на «ТНТ» Виталий Коломиец Фото:

На юбилее Пуровского района в Тарко-Сале выступит участник шоу «StandUp» на «ТНТ» Виталий Коломиец. Об этом сообщает telegram-канал «Случилось».

«На юбилей района в Тарко-Сале приедет комик Виталий Коломиец. 2 сентября в 19:00 он выступит со своей программой», — сообщается в соцсети.

Виталий Коломиец в составе команды КВН БГУ дважды был чемпионом игры, с 2011 года занимается стендап-комедией. Встреча со зрителями пройдет в молодежном центре «Апельсин».

Ранее URA.RU сообщало, что на юбилей района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца» и исполнительница Диана Арбенина. В этом году Пуровскому району исполнится 90 лет.

Фото:

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На юбилее Пуровского района в Тарко-Сале выступит участник шоу «StandUp» на «ТНТ» Виталий Коломиец. Об этом сообщает telegram-канал «Случилось». «На юбилей района в Тарко-Сале приедет комик Виталий Коломиец. 2 сентября в 19:00 он выступит со своей программой», — сообщается в соцсети. Виталий Коломиец в составе команды КВН БГУ дважды был чемпионом игры, с 2011 года занимается стендап-комедией. Встреча со зрителями пройдет в молодежном центре «Апельсин». Ранее URA.RU сообщало, что на юбилей района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца» и исполнительница Диана Арбенина. В этом году Пуровскому району исполнится 90 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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