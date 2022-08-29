Под постом с фотографией Афанасьева обсудили его вклад в развитие Тобольска Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Появившееся в соцсетях фото сидящего на скамейке мэра Тобольска Максима Афанасьева вызвало восторг у горожан. Главу города похвалили за его близость к жителям города и поставили в пример остальным руководителям.

«Удивительный город Тобольск. Идешь вот так по кремлю, а там мэр на лавочке сидит», — написал автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил фото, запечатлевшее мэра, сидящего на одной из городских скамеек.

В комментариях пользователи начали активно хвалить Афанасьева за его отношение к своей должности. «Тоже часто его вижу, и очень приятно когда такие люди ходят среди нас. А не из окна смотрят», — высказалась Елена Сергейчик. «Не часто таких мэров видишь, повезло нам с нашим», — написал Витя Бакшеев. «С лавочки видней проблемы города, чем с окна администрации», — прокомментировал Виктор Гамза.

Также тоболяки отметили вклад его работы в развитие города. «Кстати, с ним наш город очень сильно изменился в лучшую сторону, молодец», — считает Иосиф Манин. «Самый крутой мэр! Пример для остальных», — поделился мнением Станислав Чусовитин. Некоторые при этом обозначили, что в Тобольске все еще есть ряд проблем. «В очередь в стоматологию еще постоял бы», — написала Роза Юлдашева.

Ранее URA.RU сообщало, что Афанасьев жестко высказался в сторону ответственных за общественный транспорт. Он рассказал, что его и других пассажиров не дождался брендированный автобус, из-за чего им пришлось простоять на остановке около 40 минут.

Фото: группа «Главные новости Тобольска» в «ВКонтакте»