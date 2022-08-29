Застройщики ЯНАО оказались аутсайдерами по объемам строительства

Ямальские застройщики оказались внизу рейтинга по объемам строительства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ямальские застройщики оказались внизу федерального рейтинга по объему текущего строительства. Всего в топ попали только девать компаний из ЯНАО. Соответствующий рейтинг составил и опубликовал портал «Единый ресурс застройщиков».

«Ранжирование застройщиков по объему текущего строительства, ввода жилья и потребительским качествам ЖК, скорости строительства. Место в РФ — 1054 СеверСтройСервис, Ямало-Ненецкий автономный округ. Строится 16361 метров квадратных», — говорится на сайте.

«СеверСтройСервис» из всех ямальских компаний, попавших в топ, занимает самое высокое место. «Газхолодмаш» оказался на 1243 строчке с объемами строительства в 12 838 квадратных метров. Ниже всех в рейтинге расположилась компания «ПРИУРАЛЬСКИЙ СТРОЙ-ИНВЕСТ» — она занимает 2314 место в рейтинге.

Ранее сообщалось, что ни одна ямальская школа не попала в топ-200 учебных заведений по конкурентоспособности выпускников. Позже власти объяснили, что это произошло из-за того, что школы, попавшие в рейтинг работают при вузах.