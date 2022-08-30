Тюменские власти закрыли информацию о поиске ключевого чиновника

Правительство Тюменской области не стало комментировать информацию о поисках кандидатов на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее URA.RU писало, что на вакантное место может быть назначен выходец из другого региона России.
«О принятии решения будет оперативно размещено в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области», — говорится в ответе на запрос агентства. Вопросы о том, определены ли кандидаты на пост, и может ли департамент остаться под прямым управлением замгубернатора Павла Белявского — остались без ответа.
Пост директора департамента стал вакантным в мае после повышения Белявского до замглавы региона по внутренней политике. Назначение чиновника произошло в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.
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