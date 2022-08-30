30 августа 2022
29 августа 2022

Тюменские власти закрыли информацию о поиске ключевого чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, отставка, пустое кресло, увольнение, кресло мэра
Кресло главы департамента по общественным связям пустует с мая Фото:

Правительство Тюменской области не стало комментировать информацию о поисках кандидатов на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее URA.RU писало, что на вакантное место может быть назначен выходец из другого региона России.

«О принятии решения будет оперативно размещено в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области», — говорится в ответе на запрос агентства. Вопросы о том, определены ли кандидаты на пост, и может ли департамент остаться под прямым управлением замгубернатора Павла Белявского — остались без ответа.

Пост директора департамента стал вакантным в мае после повышения Белявского до замглавы региона по внутренней политике. Назначение чиновника произошло в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

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Правительство Тюменской области не стало комментировать информацию о поисках кандидатов на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее URA.RU писало, что на вакантное место может быть назначен выходец из другого региона России. «О принятии решения будет оперативно размещено в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области», — говорится в ответе на запрос агентства. Вопросы о том, определены ли кандидаты на пост, и может ли департамент остаться под прямым управлением замгубернатора Павла Белявского — остались без ответа. Пост директора департамента стал вакантным в мае после повышения Белявского до замглавы региона по внутренней политике. Назначение чиновника произошло в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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