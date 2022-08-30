Тюменские власти закрыли информацию о поиске ключевого чиновника

31 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Кресло главы департамента по общественным связям пустует с мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Тюменской области не стало комментировать информацию о поисках кандидатов на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее URA.RU писало, что на вакантное место может быть назначен выходец из другого региона России. «О принятии решения будет оперативно размещено в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области», — говорится в ответе на запрос агентства. Вопросы о том, определены ли кандидаты на пост, и может ли департамент остаться под прямым управлением замгубернатора Павла Белявского — остались без ответа. Пост директора департамента стал вакантным в мае после повышения Белявского до замглавы региона по внутренней политике. Назначение чиновника произошло в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

Правительство Тюменской области не стало комментировать информацию о поисках кандидатов на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее URA.RU писало, что на вакантное место может быть назначен выходец из другого региона России. «О принятии решения будет оперативно размещено в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области», — говорится в ответе на запрос агентства. Вопросы о том, определены ли кандидаты на пост, и может ли департамент остаться под прямым управлением замгубернатора Павла Белявского — остались без ответа. Пост директора департамента стал вакантным в мае после повышения Белявского до замглавы региона по внутренней политике. Назначение чиновника произошло в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.