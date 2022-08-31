Житель Тюменской области ограбил ребенка, чтобы опохмелиться

Тюменец ограбил несовершеннолетнюю девочку, чтобы опохмелиться

01 сентября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Тюменца отправили в колонию на три года. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С целью опохмелиться, 47-летний житель Тюменской области ограбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом стало известно журналистам. «В июле 2022 года в селе Стрехнино у автобусной остановки тюменцу, желающему опохмелиться понадобились деньги. Он подкрался к несовершеннолетней и, схватив рукой за шею, попытался отобрать сумку. Девушка смогла отбиться и убежать за помощью. Изучив содержимое сумочки, грабитель выбросил ее за ненадобностью. В ней оказались расческа, флакон туалетной воды, губная помада, заколки и упаковка конфет. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 375 рублей 70 копеек», — передает издание «Вслух.ру». Полицию вызвал, прибывший на место происшествия, отчим девочки. Тюменец ранее к уголовной ответственности не привлекался, но состоял на учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости. Суд признал 47-летнего мужчину виновным, согласно ст. 161 ч. 2 п. г УК РФ «Грабеж с применением насилия к несовершеннолетней» и отправил его в колонию общего режима на три года.

С целью опохмелиться, 47-летний житель Тюменской области ограбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом стало известно журналистам. «В июле 2022 года в селе Стрехнино у автобусной остановки тюменцу, желающему опохмелиться понадобились деньги. Он подкрался к несовершеннолетней и, схватив рукой за шею, попытался отобрать сумку. Девушка смогла отбиться и убежать за помощью. Изучив содержимое сумочки, грабитель выбросил ее за ненадобностью. В ней оказались расческа, флакон туалетной воды, губная помада, заколки и упаковка конфет. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 375 рублей 70 копеек», — передает издание «Вслух.ру». Полицию вызвал, прибывший на место происшествия, отчим девочки. Тюменец ранее к уголовной ответственности не привлекался, но состоял на учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости. Суд признал 47-летнего мужчину виновным, согласно ст. 161 ч. 2 п. г УК РФ «Грабеж с применением насилия к несовершеннолетней» и отправил его в колонию общего режима на три года.