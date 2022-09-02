Источник: команда Куйвашева срочно меняет тактику, чтобы выиграть выборы

Источник: выборы губернатора Свердловской области пройдут при низкой явке

02 сентября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

До выборов у Евгения Куйвашева осталось чуть больше недели Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Выборы губернатора Свердловской области 11 сентября должны пройти при низкой явке — не более 36% избирателей. Такую задачу себе поставил предвыборный штаб главы региона Евгения Куйвашева, рассчитывая, что тактика принесет кандидату победу. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ходом обсуждения. До итогового голосования у Куйвашева и его команды осталось восемь дней. Информация о шансах губернатора на переизбрание сильно разнится. Одни собеседники URA.RU утверждают, что рейтинг кандидата превышает 65% и победа почти гарантирована. Другие же настаивают, что эта цифра существенно отличается от реальной. Так или иначе, в июне команда губернатора во избежание второго тура приняла решение искусственно занизить явку и привести на участки только лояльных Куйвашеву избирателей. А спустя полтора месяца засомневалась, переживая, что низкая явка только увеличит риск второго тура. Теперь же у штаба кандидата появился четкий ориентир — явка должна быть в районе трети избирателей, передали URA.RU два источника. «Выборы пройдут при минимальной явке. Задача стоит не превысить 36%, чтобы не размывать голоса за губернатора», — пояснил инсайдер, близкий к штабу. В 2017 году, на предыдущих губернаторских выборах, на участки пришли 37,3% избирателей, а результат Куйвашева составил 62,1% и был признан успешным. Впрочем, третий собеседник, знакомый с подробностями обсуждений штаба, возразил: никаких установок о проценте явки, по его словам, команда губернатора не получала. А еще один источник добавил, что, по его данным, явка будет занижена только в Екатеринбурге и двух-трех проблемных городах. Губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре человека: вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Все кандидаты ранее уже представили свои предвыборные программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы губернатора Свердловской области 11 сентября должны пройти при низкой явке — не более 36% избирателей. Такую задачу себе поставил предвыборный штаб главы региона Евгения Куйвашева, рассчитывая, что тактика принесет кандидату победу. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ходом обсуждения. До итогового голосования у Куйвашева и его команды осталось восемь дней. Информация о шансах губернатора на переизбрание сильно разнится. Одни собеседники URA.RU утверждают, что рейтинг кандидата превышает 65% и победа почти гарантирована. Другие же настаивают, что эта цифра существенно отличается от реальной. Так или иначе, в июне команда губернатора во избежание второго тура приняла решение искусственно занизить явку и привести на участки только лояльных Куйвашеву избирателей. А спустя полтора месяца засомневалась, переживая, что низкая явка только увеличит риск второго тура. Теперь же у штаба кандидата появился четкий ориентир — явка должна быть в районе трети избирателей, передали URA.RU два источника. «Выборы пройдут при минимальной явке. Задача стоит не превысить 36%, чтобы не размывать голоса за губернатора», — пояснил инсайдер, близкий к штабу. В 2017 году, на предыдущих губернаторских выборах, на участки пришли 37,3% избирателей, а результат Куйвашева составил 62,1% и был признан успешным. Впрочем, третий собеседник, знакомый с подробностями обсуждений штаба, возразил: никаких установок о проценте явки, по его словам, команда губернатора не получала. А еще один источник добавил, что, по его данным, явка будет занижена только в Екатеринбурге и двух-трех проблемных городах. Губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре человека: вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Все кандидаты ранее уже представили свои предвыборные программы.