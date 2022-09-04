Исполняющая обязанности директора тюменского ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» Татьяна Журавель во время заседания по этике приказала охране силой забрать фотоаппарат у штатного фотографа организации Сергея Коцлова, чтобы он не вел съемку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Он также предоставил в редакцию агентства подтверждающую видеозапись.
«Заседание по этике было в прошлый вторник. Я снимал его на собственную аппаратуру, но с меня потребовали какое-то техзадание на съемку. Несмотря на это, Журавель приказала начальнику охраны забрать у меня фотоаппарат», — заявил Коцлов в беседе с URA.RU.
Он добавил, что на заседание по этике его вызвали из-за подозрений в терроризме. «Это вообще отдельная история. 15 числа я получил зарплату и обронил главному бухгалтеру фразу, что она настолько маленькая, что „хоть стреляйся“. Эта информация дошла до руководства, и там сделали вывод, что я готовлю какой-то теракт и собираюсь всех перестрелять. Это просто бред. Кстати, после того, как Журавель была назначен и. о. директора „Тараскуля“, зарплаты почти у всех сотрудников санатория действительно стали значительно меньше. В том числе из-за того, что премии постоянно урезаются. Стабильно их выплачивают только руководителям. Там всегда 100%», — сообщил мужчина в разговоре с URA.RU.
Он добавил, что администрация ищет поводы для того, чтобы уволить его с работы. Указанное заседание по этике и обвинения в терроризме он назвал одним из шагов к реализации этой цели. В адрес директора санатория «Тараскуль» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Исполняющая обязанности директора тюменского ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» Татьяна Журавель во время заседания по этике приказала охране силой забрать фотоаппарат у штатного фотографа организации Сергея Коцлова, чтобы он не вел съемку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Он также предоставил в редакцию агентства подтверждающую видеозапись. «Заседание по этике было в прошлый вторник. Я снимал его на собственную аппаратуру, но с меня потребовали какое-то техзадание на съемку. Несмотря на это, Журавель приказала начальнику охраны забрать у меня фотоаппарат», — заявил Коцлов в беседе с URA.RU. Он добавил, что на заседание по этике его вызвали из-за подозрений в терроризме. «Это вообще отдельная история. 15 числа я получил зарплату и обронил главному бухгалтеру фразу, что она настолько маленькая, что „хоть стреляйся“. Эта информация дошла до руководства, и там сделали вывод, что я готовлю какой-то теракт и собираюсь всех перестрелять. Это просто бред. Кстати, после того, как Журавель была назначен и. о. директора „Тараскуля“, зарплаты почти у всех сотрудников санатория действительно стали значительно меньше. В том числе из-за того, что премии постоянно урезаются. Стабильно их выплачивают только руководителям. Там всегда 100%», — сообщил мужчина в разговоре с URA.RU. Он добавил, что администрация ищет поводы для того, чтобы уволить его с работы. Указанное заседание по этике и обвинения в терроризме он назвал одним из шагов к реализации этой цели. В адрес директора санатория «Тараскуль» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.