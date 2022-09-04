Директор тюменского санатория натравила службу безопасности на подчиненного. Видео

Директор тюменского санатория "Тараскуль" вступила в конфликт с подчиненным

05 сентября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Штатному фотографу тюменского санатория «Тараскуль» запретили снимать на видео заседание по этике Фото: Сергей Русанов © URA.RU Исполняющая обязанности директора тюменского ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» Татьяна Журавель во время заседания по этике приказала охране силой забрать фотоаппарат у штатного фотографа организации Сергея Коцлова, чтобы он не вел съемку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Он также предоставил в редакцию агентства подтверждающую видеозапись. «Заседание по этике было в прошлый вторник. Я снимал его на собственную аппаратуру, но с меня потребовали какое-то техзадание на съемку. Несмотря на это, Журавель приказала начальнику охраны забрать у меня фотоаппарат», — заявил Коцлов в беседе с URA.RU. Он добавил, что на заседание по этике его вызвали из-за подозрений в терроризме. «Это вообще отдельная история. 15 числа я получил зарплату и обронил главному бухгалтеру фразу, что она настолько маленькая, что „хоть стреляйся“. Эта информация дошла до руководства, и там сделали вывод, что я готовлю какой-то теракт и собираюсь всех перестрелять. Это просто бред. Кстати, после того, как Журавель была назначен и. о. директора „Тараскуля“, зарплаты почти у всех сотрудников санатория действительно стали значительно меньше. В том числе из-за того, что премии постоянно урезаются. Стабильно их выплачивают только руководителям. Там всегда 100%», — сообщил мужчина в разговоре с URA.RU. Он добавил, что администрация ищет поводы для того, чтобы уволить его с работы. Указанное заседание по этике и обвинения в терроризме он назвал одним из шагов к реализации этой цели. В адрес директора санатория «Тараскуль» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющая обязанности директора тюменского ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» Татьяна Журавель во время заседания по этике приказала охране силой забрать фотоаппарат у штатного фотографа организации Сергея Коцлова, чтобы он не вел съемку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Он также предоставил в редакцию агентства подтверждающую видеозапись. «Заседание по этике было в прошлый вторник. Я снимал его на собственную аппаратуру, но с меня потребовали какое-то техзадание на съемку. Несмотря на это, Журавель приказала начальнику охраны забрать у меня фотоаппарат», — заявил Коцлов в беседе с URA.RU. Он добавил, что на заседание по этике его вызвали из-за подозрений в терроризме. «Это вообще отдельная история. 15 числа я получил зарплату и обронил главному бухгалтеру фразу, что она настолько маленькая, что „хоть стреляйся“. Эта информация дошла до руководства, и там сделали вывод, что я готовлю какой-то теракт и собираюсь всех перестрелять. Это просто бред. Кстати, после того, как Журавель была назначен и. о. директора „Тараскуля“, зарплаты почти у всех сотрудников санатория действительно стали значительно меньше. В том числе из-за того, что премии постоянно урезаются. Стабильно их выплачивают только руководителям. Там всегда 100%», — сообщил мужчина в разговоре с URA.RU. Он добавил, что администрация ищет поводы для того, чтобы уволить его с работы. Указанное заседание по этике и обвинения в терроризме он назвал одним из шагов к реализации этой цели. В адрес директора санатория «Тараскуль» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.