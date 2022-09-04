Жители курганского города пожаловались на опасную дорогу в школу

В Шадринске из Нового поселка дети идут в школу, рискуя жизнью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области боятся отпускать детей в школу из-за опасной дороги без тротуаров и освещения. Также на пути школьников лежит глубокая коммунальная яма с водой, пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«Это школьная дорожка до 8 школы, по которой ходит большинство школьников Нового поселка. Как видите, одни колдобины (за лето так ничего не сделано). А еще какая-то организация рядом разрыла бетонный колодец и образовалась ямища с крутыми краями, заполненная водой. Из такой ямы даже взрослый вряд ли выберется, а дети проходят рядом с ней два раза в день. Из ограждения — два колышка и ленточка», — написала Инна Тлейбаева в группе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте».

В комментариях шадринцы пишут, что опасно и в начале улицы Кооперативная. «Возле дома 10 идет строительство какого-то объекта, но оно не огорожено забором. На этом участке находится бетонный колодец глубиной 5-6 метров. Так как тротуары и проезжая часть раскурочены, пешеходы проложили тропинки по этой стройке, прямо вдоль колодца. Некоторые его даже не замечают, бегают дети, освещения на данном участке улицы нет! Письмо мной написано [в мэрию] аж 17.08.22, реакции ноль!», — написала Лаура Переплеткина.

В администрации Шадринска на запрос URA.RU ответили, что по ул. Кооперативной идет капремонт дороги в комплексе с тротуарами. «Работы должны быть завершены до 1 октября. Приносим извинения за временные неудобства, с которыми приходится столкнуться гражданам. Что касается ямы, то информация передана в административно-техническую инспекцию (АТИ), специалисты выедут на место, чтобы разобраться в ситуации», — уточнили в пресс-службе мэрии. Информация насчет неустановленного колодца также передана в АТИ, после установления собственника к нему будут приняты административные меры. На указанной пешеходной дорожке необходимо строительство новых линий наружного освещения. Данные работы будут рассмотрены в перспективе.

В Шадринске дети из Нового поселка ходят в школу по бездорожью мимо глубокой ямы с водой фото: «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте»

Шадринцы из Нового поселка жалуются, что строители не успели привести в порядок дороги и тротуары до 1 сентября фото: «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте»

Шадринские ученики идут в школу по неогороженной стройке мимо открытых колодцев (ул. Кооперативная) фото: «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте»