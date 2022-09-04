Артюхов: санкции не повлияют на строительство СШХ в ЯНАО

В строительстве СШХ используются отечественные материалы
В реализации Северного широтного хода (СШХ) задействовано только российское оборудование. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на Восточном экономическом форуме.
«В части этого проекта [СШХ — прим.ред.] — никак не повлияют. Даже автоматика, которая есть, она вся отечественная», — ответил на вопрос корреспондента ТАСС о проблемах с поставками западного оборудования глава Ямала.
Ранее URA.RU сообщало, что Северный широтный ход, строящийся в ЯНАО, примет на себя часть нагрузки других магистралей страны. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»