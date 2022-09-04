04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Артюхов: санкции не повлияют на строительство СШХ в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Артюхов: в строительстве Северного широтного хода используется российское оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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В строительстве СШХ используются отечественные материалы Фото:

В реализации Северного широтного хода (СШХ) задействовано только российское оборудование. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на Восточном экономическом форуме.

«В части этого проекта [СШХ — прим.ред.] — никак не повлияют. Даже автоматика, которая есть, она вся отечественная», — ответил на вопрос корреспондента ТАСС о проблемах с поставками западного оборудования глава Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что Северный широтный ход, строящийся в ЯНАО, примет на себя часть нагрузки других магистралей страны. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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В реализации Северного широтного хода (СШХ) задействовано только российское оборудование. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на Восточном экономическом форуме. «В части этого проекта [СШХ — прим.ред.] — никак не повлияют. Даже автоматика, которая есть, она вся отечественная», — ответил на вопрос корреспондента ТАСС о проблемах с поставками западного оборудования глава Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что Северный широтный ход, строящийся в ЯНАО, примет на себя часть нагрузки других магистралей страны. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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