05 сентября 2022

Саперы ЦВО провели в Тюмени учения по разминированию. Фото

Саперы ЦВО провели в Тюмени учения по разминированию
© Служба новостей «URA.RU»
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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, разминирование, армия, военные, солдаты, войска, патруль, сапер, разрушения, последствия обстрела, северодонецк
К учениям было привлечено более 50 военнослужащих Фото:

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили инженерную разведку и обеспечили проход бронетехники через минные поля в ходе занятия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и „Коршун“. В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Найденные мины были уничтожены саперами на месте. Всего, по данным Минобороны, к учениям в Тюмени было привлечено более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

К учениям было привлечено более 50 военных
Фото:

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили инженерную разведку и обеспечили проход бронетехники через минные поля в ходе занятия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и „Коршун“. В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — рассказали в пресс-службе. Найденные мины были уничтожены саперами на месте. Всего, по данным Минобороны, к учениям в Тюмени было привлечено более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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