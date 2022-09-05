Саперы ЦВО провели в Тюмени учения по разминированию. Фото

Саперы ЦВО провели в Тюмени учения по разминированию

06 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

К учениям было привлечено более 50 военнослужащих Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили инженерную разведку и обеспечили проход бронетехники через минные поля в ходе занятия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и „Коршун“. В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — рассказали в пресс-службе. Найденные мины были уничтожены саперами на месте. Всего, по данным Минобороны, к учениям в Тюмени было привлечено более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники. К учениям было привлечено более 50 военных Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили инженерную разведку и обеспечили проход бронетехники через минные поля в ходе занятия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и „Коршун“. В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — рассказали в пресс-службе. Найденные мины были уничтожены саперами на месте. Всего, по данным Минобороны, к учениям в Тюмени было привлечено более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.