Саперы ЦВО провели в Тюмени учения по разминированию

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили инженерную разведку и обеспечили проход бронетехники через минные поля в ходе занятия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и „Коршун“. В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — рассказали в пресс-службе.
Найденные мины были уничтожены саперами на месте. Всего, по данным Минобороны, к учениям в Тюмени было привлечено более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.
К учениям было привлечено более 50 военных
Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили инженерную разведку и обеспечили проход бронетехники через минные поля в ходе занятия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и „Коршун“. В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — рассказали в пресс-службе. Найденные мины были уничтожены саперами на месте. Всего, по данным Минобороны, к учениям в Тюмени было привлечено более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.