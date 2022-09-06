Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам

Еврокомиссия замораживает соглашение об упрощении визового режима с Россией
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Получить визу в страны Европы станет сложнее Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

Соглашение об упрощении визового режима с Россией может быть остановлено уже с 12 сентября. Такое предложение утвердила Еврокомиссия, сообщает РИА «Новости».

31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Мера призвана сократить число выдаваемых виз и усложнить процесс оформления новых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.

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Соглашение об упрощении визового режима с Россией может быть остановлено уже с 12 сентября. Такое предложение утвердила Еврокомиссия, сообщает РИА «Новости». 31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Мера призвана сократить число выдаваемых виз и усложнить процесс оформления новых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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