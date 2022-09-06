Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

В Тюменской области ночью 8 сентября ожидается сильный туман и плохая видимость на дорогах

Синоптики предупредили тюменцев о сильном тумане и ночных заморозках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С вечера 7 сентября и до 08:00 8 сентября в Тюменской области будет наблюдаться сильный туман, видимость снизится до 200 метров. Такие данные на своем сайте приводит тюменский Гидрометцентр.

«Туман. Период предупреждения с 22:00 7 сентября до 08:00 8 сентября. Ночью и утром местами туман, с ухудшением видимости до 200-500 метров», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра.

Синоптики предупредили и о заморозках. Ночью 8 сентября в приземном слое ожидается до -5 градусов.

Сильный туман, в первую очередь, опасен для автомобилистов. В подобных условиях, по возможности, их просят отложить поездки, особенно междугородние. Если же выезд отменить нельзя, то водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и помнить, что в тумане восприятие расстояния изменяется: предметы кажутся более далекими, чем они есть на самом деле. Автолюбителям не стоит пренебрегать использованием противотуманных фар.