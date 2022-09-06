06 сентября 2022

Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

В Тюменской области ночью 8 сентября ожидается сильный туман и плохая видимость на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, вокзал, пассажиры, жд платформа, жд вокзал, туман, лестница, жд пути, жд переход, жд вокзал тюмень
Синоптики предупредили тюменцев о сильном тумане и ночных заморозках Фото:

С вечера 7 сентября и до 08:00 8 сентября в Тюменской области будет наблюдаться сильный туман, видимость снизится до 200 метров. Такие данные на своем сайте приводит тюменский Гидрометцентр.

«Туман. Период предупреждения с 22:00 7 сентября до 08:00 8 сентября. Ночью и утром местами туман, с ухудшением видимости до 200-500 метров», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра.

Синоптики предупредили и о заморозках. Ночью 8 сентября в приземном слое ожидается до -5 градусов.

Сильный туман, в первую очередь, опасен для автомобилистов. В подобных условиях, по возможности, их просят отложить поездки, особенно междугородние. Если же выезд отменить нельзя, то водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и помнить, что в тумане восприятие расстояния изменяется: предметы кажутся более далекими, чем они есть на самом деле. Автолюбителям не стоит пренебрегать использованием противотуманных фар.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

С вечера 7 сентября и до 08:00 8 сентября в Тюменской области будет наблюдаться сильный туман, видимость снизится до 200 метров. Такие данные на своем сайте приводит тюменский Гидрометцентр. «Туман. Период предупреждения с 22:00 7 сентября до 08:00 8 сентября. Ночью и утром местами туман, с ухудшением видимости до 200-500 метров», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. Синоптики предупредили и о заморозках. Ночью 8 сентября в приземном слое ожидается до -5 градусов. Сильный туман, в первую очередь, опасен для автомобилистов. В подобных условиях, по возможности, их просят отложить поездки, особенно междугородние. Если же выезд отменить нельзя, то водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и помнить, что в тумане восприятие расстояния изменяется: предметы кажутся более далекими, чем они есть на самом деле. Автолюбителям не стоит пренебрегать использованием противотуманных фар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...